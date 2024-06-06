Часть областей снова накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 7 июня
Источник:Укргидрометцентр
В западных регионах Украины 7 июня продолжат идти дожди. По прогнозам синоптиков, в некоторых областях даже можно ожидать град и шквалы.
Первые дни лета подготовили украинцам тепло и одновременно дожди. Особенно это касается Запада Украины, где стоит быть готовыми к летним грозам и шквальному ветру.
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Погода в пятницу, 7 июня
Погода в большинстве областей ожидается без осадков, однако в западных, Винницкой и Житомирской областях днем могут быть кратковременные дожди и грозы. По словам синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Направление ветра – северо-западное, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет опускаться до 12 – 17 градусов, на юге и востоке страны до 18 – 21 градусов. Днем температура будет выше: 23 – 28 градусов, в южной части, восточных, восточных Днепропетровской и Кировоградской областях до 31 градуса. На высокогорье Карпат традиционно будет прохладнее – ночью 8 – 13 градусов, днем 18 – 23 градуса.
Какая температура будет в областных центрах
- Киев – +25...+27,
- Ужгород – +25...+27,
- Львов – +23...+25,
- Ивано-Франковск – +23...+25,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +25...+27,
- Хмельницкий – +25...+27,
- Луцк – +22...+24,
- Ровно – +23...+25,
- Житомир – +24...+26,
- Винница – +26...+28,
- Одесса – +27...+29,
- Николаев – +28...+30,
- Херсон – +28....+30,
- Симферополь – +29...+31,
- Кропивницкий – +27...+29,
- Черкассы – +26...+28,
- Чернигов – +25...+27,
- Сумы – +25...+27,
- Полтава – +26...+28,
- Днепр – +28...+30,
- Запорожье – +29...+31,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +25...+27,
- Харьков – +27...+29.
Будут ли летом затяжные ливни
По словам синоптиков, в южных, юго-восточных регионах, а также центральных областях Украины летом вероятен дефицит осадков. В случае усиления циклонической активности над Европой к нашему государству будут перемещаться более влажные воздушные массы.
Месячное количество осадков в июне ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметр, что в пределах нормы.