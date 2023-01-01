В 2023 году будет главная битва, а судьба этой войны решится под Мелитополем, – Пионтковский

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году украинцев ждет победа. Оппозиционный политик Андрей Пионтковский тоже предполагает, что уже в этом году будет битва ВСУ и российской армии.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он уверен, что в 2023 году будет главное военное сражение.

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По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что судьба войн, как правило, решается не за столом переговоров, а на поле боя.

Скорее всего, судьба этой войны решится под Мелитополем. А дипломатический финал, конечно, будет, потому что это мировая война, а не только российско-украинская. Ведь замысел Путина был – победа над Западом и реванш за поражение Советского Союза в третьей мировой войне.

– заметил Пионтковский.

Оппозиционер считает, что это уже четвертая мировая война, объявленная Путиным с целью добиться реванша, так же Вторая мировая война была развязана Гитлером с целью добиться реванша за поражение Германии в Первой мировой.

По его мнению, после каждой мировой войны приходит "золотое время" дипломатии – государства-победители создают новую систему безопасности. "Итак, государства победители – Украина, Великобритания и США – создадут свою систему. Не случайно уже МИД поднял вопрос о пребывании России в ООН. Но этот вопрос будет решен более радикально – появится новая международная организация", – предположил Пионтковский.

Оппозиционный политик отметил, что Украина уже тоже де-факто в НАТО, и выполняет ту функцию, для которой создавалась эта организация.

"Еще возникнет вопрос – удовлетворяет ли НАТО тем критериям, которые поставила Украина, защищая все страны. Так что новая дипломатия будет совсем другой после победы Украины", – добавил он.

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По его мнению, главный вывод уже в прошлом году – что на карте Европы и мира появилось новое великое государство с одной из самых эффективных армий, которая одна выполняет функцию, ради которой было сформировано НАТО.

В защиту всего Запада стала Украина и победила "вторую армию мира" и заявила о себе как о новом мировом государстве. Это основное заключение. И это не просто мои слова, об этом говорит и Киссинджер (бывший госсекретарь США – 24 канал),

– подчеркнул Пионтковский.

К слову, самые большие мировые лидеры в своих новогодних поздравлениях упоминали Украину :