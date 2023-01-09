Весной Украина может форсировать ситуацию, – Фейгин прокомментировал сценарии войны от The Economist

Издание The Economist очертило три сценария войны в Украине в 2023 году. В одном из самых пессимистических вариантов есть возможность одержания Россией победы, если Украине не будут предоставлять оружие. Однако эксперты считают, что Запад продолжит поставлять вооружение, и весной Украина ускорит контрнаступление.

Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. Он прокомментировал три сценария развития войны The Economist и озвучил свой прогноз.

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Какие 3 сценария войны озвучило издание The Economist

Первый сценарий – самый пессимистический – что Россия одержит победу, если республиканцы будут блокировать военную помощь от США.

– самый пессимистический – что Россия одержит победу, если республиканцы будут блокировать военную помощь от США. Второй сценарий – "тупик", когда ни Украине, ни Россия не смогут добиться значительных успехов на поле боя. Россия будет затягивать войну, надеясь в 2024 году президентом США снова будет Трамп и он будет блокировать помощь Украине.

– "тупик", когда ни Украине, ни Россия не смогут добиться значительных успехов на поле боя. Россия будет затягивать войну, надеясь в 2024 году президентом США снова будет Трамп и он будет блокировать помощь Украине. Третий сценарий – стремительное продвижение Украины, но в этом варианте возможна ядерная угроза от России.

Прогноз Фейгина о войне в 2023 году

По мнению правозащитника, в 2023 году война с высокой вероятностью должна закончиться.

Не исключаю, что в этом году закончится активная фаза боевых действий, война перейдет, возможно, в варианте переговоров. Трудно спрогнозировать, куда придут ВСУ и как изменится линия фронта,

– отметил Фейгин.

Он добавил, что также возможен вариант – что ВСУ могут сместить линию фронта, деоккупировав еще какую-то часть территории.

Правозащитник считает, что весь 2023 год война будет продолжаться, но вряд ли она зайдет на 2024 год.

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Комментарий Фейгина по поводу сценариев от The Economist

"Украина тоже все понимает – ждать ноября 2024 года, когда в США будут выбирать нового президента – это не дело. Надо как-то в 2023 году эту войну вывести на уровень, когда угрозы прекращения поставок оружия от США не будет", – заявил Фейгин.

Он отметил, что тормозить предоставление оружия от США возможно, только если президентом станет Дональд Трамп. "Сейчас даже Маккарти никаких угрожающих заявлений не сказал. Хотя "палки в колеса" могут ставить, но в целом – в США есть консенсус по поддержке Украины", – добавил правозащитник.

Фейгин шутит, что еще нужно дожить до ноября 2023 года, ведь ВСУ могут к тому времени и до Рязани дойти.

По его словам, надеяться на сценарий, что в 2024 году Трамп придет к власти – еще рано, такие риски можно обсуждать где-то с начала 2024 года.

Пока на сегодняшний день ни один из этих негативных сценариев для Украины не может реализоваться. Сейчас нет серьезной угрозы прекращения поставок оружия и его не будет, пока не изменятся власть в Вашингтоне,

– заявил Фейгин.

Он считает, что форсировать ситуацию может Украина весной, если возобновит свое контрнаступление. "Вероятно – это будет движение в направлении Запорожья – Токмак и Мелитополь", – добавил правозащитник.

Кстати, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается продвигать "корейский сценарий" для Украины. Однако сегодня этот план вряд ли может получить большое количество поклонников среди наших партнеров. Что известно о таком сценарии – читайте в статье.