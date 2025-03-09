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24 Канал Новости Украины Небольшая облачность, без осадков и до +18: прогноз погоды на 9 марта
8 марта, 14:47
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Небольшая облачность, без осадков и до +18: прогноз погоды на 9 марта

Ярослав Погончук

В Украине 9 марта ожидается теплая весенняя погода. По прогнозам синоптиков, день будет сопровождаться небольшой облачностью и без осадков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 9 марта

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 9 марта, в восточных областях ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет преобладать юго-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем поднимется до комфортных +13...+18 градусов. Немного прохладнее будет на побережье морей – там ожидается +7...+12 градусов.

К слову, абсолютный температурный рекорд в Украине, который был установлен в марте – +19...+29 градусов. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, чи возможно такое же потепление в этом году.

Какой будет погода в Киеве и области

Согласно прогнозу погоды, в Киевской области в течение 9 марта будет сохраняться небольшая облачность, без осадков. Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться в пределах от +3 до -2 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 градусов.

В Киеве ночная температура составит +1...+3 градуса, а днем ожидается по-настоящему весеннее потепление до +16...+18 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +16...+18;
  • Ивано-Франковск +16...+18;
  • Тернополь +16...+18;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +16...+18;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +13...+15;
  • Харьков +14...+16.

Погода в Украине 9 марта / Карта Укргидрометцентра