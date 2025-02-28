Часть Украины накроют дожди и мокрый снег, днем до +8 градусов: прогноз на 1 марта

В Украине 1 марта будет облачно, в части областей – мокрый снег и дождь. Начинается календарная весна, но тепло и солнце еще некоторое время не порадует украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 1 марта

В субботу, 1 марта солнечно будет только в юго-западных областях Украины. На остальной территории облака будут держаться на небе весь день.

Синоптики прогнозируют в большинстве регионов мокрый снег и дождь, а на севере и востоке на дорогах может быть гололедица. Ветер в первый день весны будет южный и не сильный – 5 – 10 метров в секунду.



На Левобережье, Кировоградской, Николаевской области и в Крыму ночью ожидается 5-10 градусов мороза, на востоке страны будет прохладнее – до -14 градусов, а на остальной территории ночная температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в Украине синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, в западных областях будет 5 – 9 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев 0...+2;

Ужгород +7...+9;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +5...+7;

Луцк +5...+7;

Ровно +6...+8;

Житомир +3...+5;

Винница +2...+4;

Одесса +3...+5;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий +1...+3;

Черкассы 0...+2;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава 0...+2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +2...+4;

Донецк -3...-1;

Луганск -5...-3;

Харьков -3...-1.



Погода на 1 марта / Инфографика Укргидрометцентра

К слову, в марте ожидается, что средняя температура воздуха будет выше нормы на 1 – 1,5 градуса. Она прогнозируется на уровне +1 – +7 градусов. Также уменьшится месячное количество осадков, синоптики прогнозируют, что за месяц выпадет 22 – 42 миллиметров, а в Карпатах 50 – 74 миллиметров.