Морозы не отступают: прогноз погоды в Украине на 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, морозы не планируют отступать. В ряде регионов будет гололедица, однако осадков все же не прогнозируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли обильные снегопады на следующей неделе

Какой будет погода в Украине 10 февраля

По данным синоптиков, 10 февраля по Украине ожидается облачная погода, однако с прояснениями. Осадков не прогнозируется. На дорогах восточных, большинства центральных и Сумской областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до -6...-11, в Карпатах будет прохладнее – -10...-15. Днем отметки термометра будут показывать -1...-6, в западных и южных областях от -2 до +3, на Закарпатье +3...+8.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -6...-4;

Ужгород +5...+7;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -4...-2;

Винница -3...-1;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь -1...+1;

Кропивницкий -3...-1;

Черкассы -3...-1;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -3...-1;

Днепр -3...-1;

Запорожье -1...+1;

Донецк -4...-2;

Луганск -5...-3;

Харьков -5...-3.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / Укргидрометцентр