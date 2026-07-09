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9 июля, 15:33
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Местами сильные дожди с грозой и возможный град: какая погода ожидается 10 июля

Дария Черныш

В пятницу, 10 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, грозы, а местами – град и шквалы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Какую погоду прогнозируют на пятницу?

По прогнозу синоптиков, умеренные кратковременные дожди ожидаются в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Местами они будут сопровождаться грозами. В то же время значительные осадки прогнозируются в Крыму.

Днем в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В целом ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Осадков не прогнозируется только ночью в большинстве северных и центральных областей.

Ночью температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит +9…+14 градусов, в других регионах будет несколько теплее – +13…+18 градусов.

Днем воздух прогреется до +19…+25 градусов. На юге и юго-востоке ожидается +23…+28 градусов, тогда как в западных областях будет прохладнее – в пределах +15…+20 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +21…+23;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львов +15…+17;
  • Ивано-Франковск +17…+19;
  • Тернополь +15…+17;
  • Черновцы +18…+20;
  • Хмельницкий +16…+18;
  • Луцк +15…+17
  • Ровно +16…+18
  • Житомир +18…+20;
  • Винница +17…+19;
  • Одесса +20…+22;
  • Николаев +21…+23;
  • Херсон +21…+23;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +22…+24;
  • Черкассы +20…+22;
  • Чернигов +21…+23;
  • Сумы +19…+21;
  • Полтава +22…+24;
  • Днепр +20…+22;
  • Запорожье +21…+23;
  • Донецк +23…+25;
  • Луганск +24…+26;
  • Харьков +18…+20.

Прогноз погоды на 10 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в Украину достиг холодный атмосферный фронт циклона Bernadette. Из-за дневного прогрева, активизирующего конвективные процессы, во второй половине дня в регионах возможны более интенсивные осадки, грозы и шквалы. А вот жара не вернется как минимум до середины июля.

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