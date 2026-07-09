Сильные дожди, грозы, местами град и шквалы: где синоптики прогнозируют непогоду

Синоптики предупреждают о непогоде 10 июля. В ряде областей ожидаются ливни и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Где возможны грозы?

Синоптики прогнозируют значительные дожди и даже грозы, а именно в следующих областях:

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Крым

Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта,

– предупреждают в гидрометеоцентре.

В отдельных районах ожидаются град и шквалы. Скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.



Прогноз погоды на 10 июля / Фото Укргидрометцентра

Какая будет погода 10 июля?

В пятницу, 10 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, грозы, а местами – град и шквалы. Осадков не прогнозируется только ночью в большинстве северных и центральных областей.

Днем температура воздуха достигнет +19…+25 градусов. На юге и юго-востоке ожидается +23…+28 градусов, тогда как в западных областях будет прохладнее – в пределах +15…+20 градусов.