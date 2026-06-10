В каких областях будет жара ,а в каких гроза: прогноз погоды на 11 июня

На большей части территории Украины 11 июня ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода 11 июня?

На Западе и Юго-Востоке страны будут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами значительные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно южный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 13 – 18 градусов, днем 23 – 28°.

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Какая будет температура в крупных городах?

Киев +25...+27;

Ужгород +20..+22;

Львов +21...+23;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +25...+27;

Ровно +26...+28;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +20...+22;

Николаев +25...+27;

Херсон +25...+27;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +23...+26;

Сумы +26...+28;

Полтава +27...+29;

Днепр +25...+27;

Запорожье +25...+27;

Харьков +28...+30;

Донецк +23...+25;

Луганск +27...+29.



Прогноз погоды в Украине на 11 июня / Карта Укргидрометцентра