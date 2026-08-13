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13 августа, 16:57
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Сухо, прохладно и без осадков: прогноз погоды на 14 августа

Даниил Муринский

Погода в пятницу, 14 августа, будет облачной, без осадков. Синоптики прогнозируют повышение давления и влажности воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 14 августа?

В Украине погоду без осадков будет определять антициклон, переместившийся из Западной Европы. Синоптики отметили, что давление будет расти, а влажность воздуха и температура будут колебаться от ночи к дню.

Из-за притока прохладного воздуха с севера ночью температура будет заметно снижаться, а днем воздух будет прогреваться до комфортных показателей.

Теплее всего будет в южной части страны, а днем – в Закарпатье. Также ожидается небольшая облачность без осадков.

Ветер будет северный и будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов, а днем – от 21 до 26. В Закарпатье будет до 32 градусов, а на юге страны ночью 11–16 градусов, а днем – 24–29.

Какая температура ожидается в областных центрах?

  • Киев +21…+23;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львов +20…+22;
  • Ивано-Франковск +21…+23;
  • Тернополь +19…+21;
  • Черновцы +22…+24;
  • Хмельницкий +21…+23;
  • Луцк +21…+23;
  • Ровно +21…+23;
  • Житомир +20…+22;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +23…+25;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +23…+25;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +22…+24;
  • Черкассы +21…+23;
  • Чернигов +20…+22;
  • Сумы +19…+21;
  • Полтава +20…+22;
  • Днепр +22…+24;
  • Запорожье +22…+24;
  • Донецк +21…+23;
  • Луганск +21…+23;
  • Харьков +19…+21.


Погода в Украине 14 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

До следующей недели в Украине сохранится достаточно стабильная погода без сильной жары. В то же время на выходных температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Новая волна сильной жары, которая, как прогнозировали, охватит часть Европы, до Украины пока не дойдет. Зато в начале недели температура воздуха постепенно снижалась, а в следующей – есть предпосылки для потепления.

Также, по прогнозу синоптиков, 13–15 августа на территории страны осадков не ожидается. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве регионов будет солнечно и сухо.

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