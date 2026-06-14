Небо затянут облака, а в ряде областей пройдут грозы: прогноз погоды в Украине на 15 июня

В понедельник, 15 июня, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода в Украине 15 июня?

В Украине 15 июня будет переменная облачность. Кратковременные дожди и сильные грозы накроют ряд регионов, и только на юге и востоке страны ночью не будет осадков.

Ветер будет юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду. На востоке и юго-востоке синоптики прогнозируют шквал и сильный град, а местами порывы ветра ожидаются от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, а на побережье морей до 17. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18–23 градуса, а во всех остальных регионах – 21–26.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +18...+20;

Ужгород +18...+20;

Львов +16...+18;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +15...+17;

Ровно +16…+18;

Житомир +17...+19;

Винница +17...+19;

Одесса +21...+23;

Николаев +23...+25;

Херсон +24…+26;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +18...+20;

Чернигов +18...+20;

Сумы +18...+20;

Полтава +20...+22;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +21...+23;

Луганск +24...+26;

Харьков +20...+22.



Погода в Украине 15 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В начале следующей недели на территории Украины сохранится нестабильная погода. В большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха останется умеренной.

Несколько более теплые условия ожидаются в южной части страны. Ночью температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, а в дневные часы показатели вырастут и будут в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.

Теплее всего традиционно будет в юго-восточных областях, а также в восточных. На этой части территории максимальная температура воздуха местами повысится и достигнет 29 градусов тепла.