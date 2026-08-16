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16 августа, 18:01
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После жары в нескольких областях ожидаются дожди и грозы: прогноз погоды на 17 августа

Даниил Муринский

Погода в понедельник, 17 августа, будет облачной. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 17 августа?

Погода 17 августа будет переменчиво-облачной. Синоптики отметили, что осадков не будет. Лишь в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, а днем – 26–31.

Какая температура ожидается в областных центрах?

  • Киев +28…+30;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львов +26…+28;
  • Ивано-Франковск +27…+29;
  • Тернополь +27…+29;
  • Черновцы +30…+32;
  • Хмельницкий +27…+29;
  • Луцк +28…+30;
  • Ровно +27…+29;
  • Житомир +27…+29;
  • Винница +28…+30;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +29…+31;
  • Херсон +27…+29;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +29…+31;
  • Черкассы +29…+31;
  • Чернигов +25…+27;
  • Сумы +27…+29;
  • Полтава +28…+30;
  • Днепр +27…+29;
  • Запорожье +27…+29;
  • Донецк +27…+29;
  • Луганск +27…+29;
  • Харьков +27…+29.


Прогноз погоды на 17 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Жаркая летняя погода постепенно меняется, но более прохладные утра не означают резкого завершения лета. Сейчас лишь в нескольких регионах Украины температура воздуха несколько ниже климатической нормы.

В ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.

Световой день уже сокращается, поэтому утра становятся холоднее. Самая низкая температура суток обычно наблюдается за час до и через час после рассвета.

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