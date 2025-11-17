Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 18 ноября?

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в Украине, кроме северной части, небольшой дождь.

Ветер ожидается западный юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров в секунду, ночью в Карпатах 25 метров в секунду.

В течение суток температура в западных областях 0...+5 градусов, в северных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 градусов, на остальной территории ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.

Какая температура в областных центрах?

  • Киев +6...+8;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов +2...+4;
  • Ивано-Франковск +2...+4;
  • Тернополь +2...+4;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +2...+4;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +8...+10;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +8...+10;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +16...+18;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 18 ноября 2025 года / Фото Укргидрометцентр

Что синоптики говорят о погоде в ближайшие дни?

  • Ожидается, что в течение недели по сравнению с прошлой в течение недели температурные показатели несколько снизятся. По данным синоптиков, в следующие 3 суток температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов тепла. В дневные часы будет от 8 до 16 градусов тепла.

  • Со вторника, 18 ноября, в части регионов ощутится похолодание. В западных областях в период с 18 по 19 ноября прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза в ночные часы. Днем будет лишь от 0 до 6 градусов тепла.

  • К слову, 17 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Винницкой и Житомирской областях.