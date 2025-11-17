Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 18 ноября?

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в Украине, кроме северной части, небольшой дождь.

Ветер ожидается западный юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров в секунду, ночью в Карпатах 25 метров в секунду.

В течение суток температура в западных областях 0...+5 градусов, в северных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 градусов, на остальной территории ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.

Какая температура в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород +2...+4;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +6...+8;

Винница +8...+10;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +12...+14;

Днепр +14...+16;

Запорожье +16...+18;

Донецк +16...+18;

Луганск +16...+18;

Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 18 ноября 2025 года / Фото Укргидрометцентр

Что синоптики говорят о погоде в ближайшие дни?