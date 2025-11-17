Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 18 ноября?
В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в Украине, кроме северной части, небольшой дождь.
Ветер ожидается западный юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, в большинстве областей местами порывы 15 – 20 метров в секунду, ночью в Карпатах 25 метров в секунду.
В течение суток температура в западных областях 0...+5 градусов, в северных, Винницкой и Черкасской областях +4...+9 градусов, на остальной территории ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17 градусов.
Какая температура в областных центрах?
- Киев +6...+8;
- Ужгород +2...+4;
- Львов +2...+4;
- Ивано-Франковск +2...+4;
- Тернополь +2...+4;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +6...+8;
- Винница +8...+10;
- Одесса +14...+16;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +8...+10;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +16...+18;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды на 18 ноября 2025 года / Фото Укргидрометцентр
Что синоптики говорят о погоде в ближайшие дни?
Ожидается, что в течение недели по сравнению с прошлой в течение недели температурные показатели несколько снизятся. По данным синоптиков, в следующие 3 суток температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов тепла. В дневные часы будет от 8 до 16 градусов тепла.
Со вторника, 18 ноября, в части регионов ощутится похолодание. В западных областях в период с 18 по 19 ноября прогнозируют от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза в ночные часы. Днем будет лишь от 0 до 6 градусов тепла.
К слову, 17 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение в западных, Винницкой и Житомирской областях.