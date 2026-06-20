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24 Канал Новости Украины У деяких областях температура сягне +33: погода в Україні на 21 червня
20 июня, 15:33
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В некоторых областях температура достигнет +33: погода в Украине на 21 июня

Вероника Соцкова

В субботу, 21 июня, в Украине будет преобладать тёплая и сухая погода. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков практически на всей территории страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая погода будет 21 июня?

21 июня в Украине ожидается преимущественно солнечная и комфортная летняя погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве областей будет небольшая облачность, а осадков не предвидится.

Ветер в течение суток будет северным со скоростью 5–10 метров в секунду. При этом в западных регионах страны он сменится на юго-восточный, однако также останется умеренным.

В ночные часы температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В южных областях ночь будет теплее — местами столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

Жарче всего будет на западе и юге страны, где местами прогнозируют от 30 до 33 градусов выше нуля.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +24…+26;
  • Ужгород +30…+32;
  • Львов +28…+30;
  • Ивано-Франковск +27…+29;
  • Тернополь +25…+27;
  • Черновцы +25…+27;
  • Хмельницкий +25…+27;
  • Луцк +26…+28;
  • Ровно +27…+29;
  • Житомир +25…+27;
  • Винница +24…+26;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +26…+28;
  • Симферополь +24…+26;
  • Кропивницкий +26…+28;
  • Черкассы +27…+29;
  • Чернигов +24…+26;
  • Сумы +23…+25;
  • Полтава +26…+28;
  • Днепр +25…+27;
  • Запорожье +25…+27;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +23…+25;
  • Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 21 июня 2026 года в Украине / Карта Укргидрометцентра

Как справиться с жарой?

Летняя жара может существенно влиять на самочувствие, вызывая усталость, обезвоживание и общий дискомфорт. Именно поэтому при высоких температурах важно соблюдать простые правила, которые помогут легче переносить жаркую погоду.

  • Прежде всего медики советуют регулярно пить воду, ведь в жару организм быстро теряет жидкость из-за потоотделения.
  • Не менее важно выбирать легкую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют коже дышать и предотвращают перегрев.
  • Специалисты также рекомендуют защищаться от прямых солнечных лучей с помощью головных уборов, солнцезащитных очков и кремов с SPF не ниже 30.
  • В самые жаркие часы дня стоит по возможности оставаться в тени или находиться в прохладных помещениях.
  • Во время сильной жары лучше уменьшить интенсивные физические нагрузки и перенести тренировки на утро или вечер. Если есть возможность, активные занятия можно заменить плаванием или спокойными прогулками.
  • Чтобы сохранить комфортную температуру в доме, рекомендуется проветривать помещения ночью и утром, а днем закрывать окна и использовать шторы или жалюзи. Дополнительно охладить организм помогут влажные компрессы на шею, лоб или запястья.

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