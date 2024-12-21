Мокрый снег, местами будут дожди: прогноз погоды в Украине на 22 декабря

21 декабря 2024, 15:18
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Автор: Дмитрий Усик

В воскресенье, 22 декабря, по Украине ожидается облачная погода, хотя и с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют дожди, а местами мокрый снег.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 22 декабря

Синоптики сообщают, что в воскресенье в южной части, восточных и большинстве центральных областей прогнозируются дожди, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков, только на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в течение суток будет достигать от -3 до +2 (ночью в Карпатах -9...-14), в южной части и на Днепропетровщине +1...+6, в Крыму +5...+10.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1...+1,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львов +1...+3,
  • Ивано-Франковск +1...+3,
  • Тернополь +1...+3,
  • Черновцы +1...+3,
  • Хмельницкий +1...+3,
  • Луцк +1...+3,
  • Ровно +1...+3,
  • Житомир +1...-1,
  • Винница 0...+2,
  • Одесса +3...+5,
  • Николаев +3...+5,
  • Херсон +4...+6,
  • Симферополь +7...+9,
  • Кропивницкий 0...+2,
  • Черкассы 0...+2,
  • Чернигов -1...+1,
  • Сумы -1...+1,
  • Полтава 0...+2,
  • Днепр +3....+5,
  • Запорожье +3....+4,
  • Донецк +3...+5,
  • Луганск +2...+4,
  • Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 22 декабря / Укргидрометцентр