Ночью возможен дождь, а местами пройдет град: прогноз погоды в Украине на 23 июня
Погода во вторник, 23 июня, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а в ряде областей пройдет град.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода 23 июня?
В Украине во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью в северной части страны пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не прогнозируется.
Днем в Украине, кроме севера и северо-востока, ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы. В Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются сильные ливни.
Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов, а днем ожидается 27–32 градуса. В западных и северных областях — до 28 градусов.
Температура воздуха в разных городах Украины
- Киев +26…+28;
- Ужгород +27…+29;
- Львов +25…+27;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +23…+25;
- Черновцы +24…+26;
- Хмельницкий +22…+24;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Винница +23…+25;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +26…+28;
- Чернигов +24…+26;
- Сумы +25…+27;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +27…+29;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +26…+28;
- Харьков +25…+27.
Погода в Украине 22 июня / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
В начале новой рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. При этом температура будет оставаться летней, а местами даже жаркой.
Несколько более сухая погода сохранится преимущественно на юге Украины. Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла. Днем ожидается потепление в диапазоне от 24 до 30 градусов тепла.
Также представитель Укргидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни на погодные условия в Украине будет все больше влиять область повышенного атмосферного давления. Благодаря этому облачность и количество осадков будут уменьшаться.