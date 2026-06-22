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24 Канал Новости Украины Ночью возможен дождь, а местами пройдет град: прогноз погоды в Украине на 23 июня
22 июня, 16:49
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Ночью возможен дождь, а местами пройдет град: прогноз погоды в Украине на 23 июня

Даниил Муринский

Погода во вторник, 23 июня, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди ночью, а в ряде областей пройдет град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 23 июня?

В Украине во вторник будет преобладать облачная погода. Ночью в северной части страны пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не прогнозируется.

Днем в Украине, кроме севера и северо-востока, ожидаются умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы. В Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются сильные ливни.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов, а днем ожидается 27–32 градуса. В западных и северных областях — до 28 градусов.

Температура воздуха в разных городах Украины

  • Киев +26…+28;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львов +25…+27;
  • Ивано-Франковск +24…+26;
  • Тернополь +23…+25;
  • Черновцы +24…+26;
  • Хмельницкий +22…+24;
  • Луцк +25…+27;
  • Ровно +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Винница +23…+25;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +30…+32;
  • Херсон +29…+31;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +25…+27;
  • Черкассы +26…+28;
  • Чернигов +24…+26;
  • Сумы +25…+27;
  • Полтава +26…+28;
  • Днепр +27…+29;
  • Запорожье +27…+29;
  • Донецк +26…+28;
  • Луганск +26…+28;
  • Харьков +25…+27.


Погода в Украине 22 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В начале новой рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. При этом температура будет оставаться летней, а местами даже жаркой.

Несколько более сухая погода сохранится преимущественно на юге Украины. Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла. Днем ожидается потепление в диапазоне от 24 до 30 градусов тепла.

Также представитель Укргидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни на погодные условия в Украине будет все больше влиять область повышенного атмосферного давления. Благодаря этому облачность и количество осадков будут уменьшаться.

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