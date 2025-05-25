Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дожди и грозы накроют часть Украины: прогноз погоды на 26 мая
25 мая, 15:37
2

Дожди и грозы накроют часть Украины: прогноз погоды на 26 мая

Дарья Смородская
Основні тези
  • На 26 мая в Украине прогнозируются дожди и грозы в северных, западных, центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях.
  • Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, днем от 19 до 24 градусов, с ветром 7 – 12 м/с, на Левобережье до 20 м/с.

Погода в Украине в понедельник, 26 мая, будет облачной. В этот день солнце лишь иногда будет выглядывать из-за облаков, а в большинстве областей пройдут дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Днем на левом берегу страны могут быть порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Смотрите также Какой будет погода летом 2025 года в Украине

Какой будет погода в Украине 26 мая

В понедельник осадки в виде кратковременных дождей прогнозируются в северных, большинстве западных, центральных регионов, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем местами возможны грозы, а на Житомирщине, Винницкой и Одесской области, по данным синоптиков, могут лить и сильные дожди. На остальной территории Украины в этот день будет без осадков.

Ветер преимущественно будет двигаться с юго-востока и достигать 7 – 12 метров в секунду. На Левобережье порывы будут сильнее – до 20 метров в секунду.

Средняя температура в этот день будет от 12 до 17 градусов тепла ночью и от 19 до 24 градусов днем. Зато в западных регионах, в Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается +4...+9 градусов и от 12 до 17 градусов тепла днем. На Востоке и Юго-Востоке страны днем будет +25...+30 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +19...+21;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +14...+16;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +22...+24;
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +25...+27;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +20...+22;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +27...+29;
  • Луганск +27...+29;
  • Харьков +27...+29.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая / Карта Укргидрометцентра