Туман, а местами будет гололед: прогноз погоды в Украине на 28 декабря

Погода в Украине в субботу, 28 декабря, будет без существенных осадков. В то же время синоптики прогнозируют туман и гололед для части областей, поэтому советуем быть осторожными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Как и в предыдущие дни, в стране будет прохладно.

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Какой будет погода в Украине 28 декабря

По данным Укргидрометцентра, в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях ожидается туман, а также слабый гололед. В то же время на территории западных областей на дорогах местами будет гололедица.

Ветер будет двигаться в основном в северном направлении со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура в Украине ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидают от 1 до 6 градусов мороза.

Какая будет температура по городам

Киев +1...+3,

Ужгород +2...+4,

Львов -1...+1,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь -1...+1,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий -1...+1,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир 0....+2,

Винница 0...+2,

Одесса +2...+4,

Николаев +2...+4,

Херсон +1...+3,

Симферополь +2...+4,

Кропивницкий -1...+1,

Черкассы -1...+1,

Чернигов -1...+1,

Сумы -1...+1,

Полтава -1...+1,

Днепр -1...+1,

Запорожье -1....+1,

Донецк 0...+2,

Луганск 0...+2,

Харьков -1...+1.



Погода 28 декабря / Карта Укргидрометцентра