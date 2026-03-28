Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Смотрите также Апрель принесет похолодание в Украину: надвигается арктическое вторжение из Скандинавии
Какая будет погода в воскресенье?
Синоптики прогнозируют, что 29 марта в большинстве западных областей, а также в Винницкой и Одесской, пройдут небольшие дожди. Также они возможны днем в восточных и юго-восточных регионах.
В Карпатах на ночь прогнозируют умеренный дождь. А Приазовье местами накроет туман ночью и утром. В остальных регионах осадков не прогнозируют.
Ветер будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 градусов, а днем прогреется до +14 – +19 градусов. В западных областях будет прохладнее – от +11 до +16 градусов. В Карпатах столбики термометров будут на уровне +2 – +7 градусов.
Как тепло будет в крупных городах?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +12...+14;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +12...+14;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +16...+18;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +17...+19;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +19...+21;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +17...+19.
Прогноз погоды в Украине на 29 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Ухудшится ли погода в ближайшее время?
По предварительным данным синоптика Виталия Постриганя, с 30 – 31 марта в Украине прогнозируют неустойчивую и влажную погоду. Температурный фон будет снижаться.
К тому же активный циклон принесет значительные дожди, грозы, а также мокрый снег местами.
Как прогнозировали в Укргидрометцентре, в апреле средняя температура составит +8 – +11 градусов, но несколько ниже будет в Карпатах. Количество осадков может быть 80–120% от нормы.