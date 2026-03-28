Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют, что 29 марта в большинстве западных областей, а также в Винницкой и Одесской, пройдут небольшие дожди. Также они возможны днем в восточных и юго-восточных регионах.

В Карпатах на ночь прогнозируют умеренный дождь. А Приазовье местами накроет туман ночью и утром. В остальных регионах осадков не прогнозируют.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 градусов, а днем прогреется до +14 – +19 градусов. В западных областях будет прохладнее – от +11 до +16 градусов. В Карпатах столбики термометров будут на уровне +2 – +7 градусов.

Как тепло будет в крупных городах?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +17...+19;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +18...+20;
  • Донецк +19...+21;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +17...+19.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Ухудшится ли погода в ближайшее время?

  • По предварительным данным синоптика Виталия Постриганя, с 30 – 31 марта в Украине прогнозируют неустойчивую и влажную погоду. Температурный фон будет снижаться.

  • К тому же активный циклон принесет значительные дожди, грозы, а также мокрый снег местами.

  • Как прогнозировали в Укргидрометцентре, в апреле средняя температура составит +8 – +11 градусов, но несколько ниже будет в Карпатах. Количество осадков может быть 80–120% от нормы.