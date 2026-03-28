Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в воскресенье?

Синоптики прогнозируют, что 29 марта в большинстве западных областей, а также в Винницкой и Одесской, пройдут небольшие дожди. Также они возможны днем в восточных и юго-восточных регионах.

В Карпатах на ночь прогнозируют умеренный дождь. А Приазовье местами накроет туман ночью и утром. В остальных регионах осадков не прогнозируют.

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 градусов, а днем прогреется до +14 – +19 градусов. В западных областях будет прохладнее – от +11 до +16 градусов. В Карпатах столбики термометров будут на уровне +2 – +7 градусов.

Как тепло будет в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +13...+15;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +13...+15;

Ровно +13...+15;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +16...+18;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +15...+17;

Сумы +16...+18;

Полтава +17...+19;

Днепр +17...+19;

Запорожье +18...+20;

Донецк +19...+21;

Луганск +18...+20;

Харьков +17...+19.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

