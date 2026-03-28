Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують, що 29 березня у більшості західних областей, а також у Вінницькій та Одеській, пройдуть невеликі дощі. Також вони можливі вдень у східних і південно-східних регіонах.

У Карпатах на ніч прогнозують помірний дощ. А Приазов'я місцями накриє туман уночі та вранці. У решті регіонів опадів не прогнозують.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від +4 до +9 градусів, а вдень прогріється до +14 – +19 градусів. У західних областях буде прохолодніше – від +11 до +16 градусів. У Карпатах стовпчики термометрів будуть на рівні +2 – +7 градусів.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Як тепло буде у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +13...+15;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +12...+14;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +16...+18;

Черкаси +16...+18;

Чернігів +15...+17;

Суми +16…+18;

Полтава +17...+19;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +19...+21;

Луганськ +18...+20;

Харків +17...+19.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

