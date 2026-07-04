Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 5 июля?

Погода в Украине 5 июля будет облачной. Ночью в восточных областях, Приазовье, Крыму и местами на северо-западе страны, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, прогнозируются кратковременные дожди, а местами – грозы.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, на побережье морей – до 19 градусов. Днем синоптики прогнозируют 21 – 26 градусов, а на северо-востоке страны – 18 – 23.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +22…+24;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львов +20…+22;
  • Ивано-Франковск +20…+22;
  • Тернополь +20…+22;
  • Черновцы +22…+24;
  • Хмельницкий +20…+22;
  • Луцк +20…+22;
  • Ровно +20…+22;
  • Житомир +21…+23;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +23…+25;
  • Николаев +25…+27;
  • Херсон +24…+26;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +23…+25;
  • Черкассы +21…+23;
  • Чернигов +21…+23;
  • Сумы +18…+20;
  • Полтава +19…+21;
  • Днепр +22…+24;
  • Запорожье +23…+25;
  • Донецк +23…+25;
  • Луганск +25…+27;
  • Харьков +21…+23.


Погода на 5 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

После сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.

Ранее сообщалось, что с пятницы в большинстве регионов пройдут грозовые дожди. Осадки завершатся к концу текущей недели, а максимальные температуры в ближайшие несколько дней будут достигать +34 градусов. Впоследствии они снизятся еще на 3–6 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается смена погоды после сильной жары. В большинстве областей 3–5 июля возможны дожди, шквалы и постепенное снижение температуры воздуха.