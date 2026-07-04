Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Якою буде погода 5 липня?
Погода в Україні 5 липня буде хмарною. Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу прогнозують короткочасні дощі, а місцями – грози.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +22…+24;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +21…+23;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +21…+23;
- Суми +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Дніпро +22…+24;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +21…+23.
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Погода на 5 липня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
Після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.
Раніше повідомлялось, що з п'ятниці більшістю регіонів пройдуть грозові дощі. Опади завершаться до кінця поточного тижня, а температурні максимуми у найближчі кілька днів сягатимуть +34 градусів. Згодом вони знизяться ще на 3 – 6 градусів.
Найближчими днями в Україні очікується зміна погоди після сильної спеки. У більшості областей 3 – 5 липня можливі дощі, шквали та поступове зниження температури повітря.