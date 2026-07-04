Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 5 липня?

Погода в Україні 5 липня буде хмарною. Вночі у східних областях, Приазов'ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу прогнозують короткочасні дощі, а місцями – грози.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, на узбережжі морів до 19 градусів. Вдень синоптики прогнозують 21 – 26 градусів, а на північному сході країни – 18 – 23.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +22…+24;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +21…+23;

Вінниця +20…+22;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +23…+25;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +21…+23;

Суми +18…+20;

Полтава +19…+21;

Дніпро +22…+24;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +25…+27;

Харків +21…+23.



Погода на 5 липня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.

Раніше повідомлялось, що з п'ятниці більшістю регіонів пройдуть грозові дощі. Опади завершаться до кінця поточного тижня, а температурні максимуми у найближчі кілька днів сягатимуть +34 градусів. Згодом вони знизяться ще на 3 – 6 градусів.

Найближчими днями в Україні очікується зміна погоди після сильної спеки. У більшості областей 3 – 5 липня можливі дощі, шквали та поступове зниження температури повітря.