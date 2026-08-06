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6 августа, 06:40
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Жара до +38 градусов: прогноз погоды на 6 августа

Даниил Муринский

Погода в четверг, 6 августа, будет жаркой и сухой. Синоптики прогнозируют в ряде регионов до 38 градусов тепла днем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 6 августа?

Погода в Украине будет жаркой и сухой. Синоптики прогнозируют сильную жару днем – от 35 до 38 градусов тепла.

Ночью температура будет колебаться от 20 до 25 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +35…+37;
  • Ужгород +35…+37;
  • Львов +33…+35;
  • Ивано-Франковск +32…+34;
  • Тернополь +33…+35;
  • Черновцы +33…+35;
  • Хмельницкий +33…+35;
  • Луцк +33…+35;
  • Ровно +34…+36;
  • Житомир +34…+36;
  • Винница +33…+35;
  • Одесса +29…+31;
  • Николаев +34…+36;
  • Херсон +33…+35;
  • Симферополь +31…+33;
  • Кропивницкий +34…+36;
  • Черкассы +33…+35;
  • Чернигов +33…+35;
  • Сумы +30…+32;
  • Полтава +32…+34;
  • Днепр +32…+34;
  • Запорожье +34…+36;
  • Донецк +33…+35;
  • Луганск +34…+36;
  • Харьков +31…+33.

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Прогноз погоды на 6 августа / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни жара, охватившая Украину, достигнет своего пика. Местами температура воздуха достигнет +40 градусов, а уже в конце недели на смену раскаленному воздуху начнет поступать более прохладная воздушная масса.

После прохождения атмосферного фронта и благодаря грозовым дождям в Украину начнет поступать более прохладный воздух из района Балтийского моря, а значит, жара начнет отступать.

На этой неделе на западе и севере страны местами возможны кратковременные дожди. В то же время они будут локальными и не слишком ослабят жару. Напротив, такие осадки будут только повышать влажность воздуха, из-за чего высокие температуры могут ощущаться еще тяжелее.

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