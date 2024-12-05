Мокрый снег и дождь обещают для большинства областей: прогноз погоды в Украине на 6 декабря

Погода в пятницу, 6 декабря, будет облачной. Для многих областей, кроме большинства западных, в течение суток время от времени синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предупреждают о гололеде на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.

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Какой будет погода 6 декабря

Синоптики обещают ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. В то же время в Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами будет гололед, на дорогах гололедица.

Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южных регионах ожидают от 2 до 7 градусов тепла днем.

В Карпатах, по данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют небольшой снег; температура ночью будет достигать 4-9 градусов мороза, днем ожидают 0 – 5 градусов мороза.

Температура в областных центрах

Киев 0...+2;

Ужгород +1...+3;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +1...+3;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0...+2;

Винница -1...+1;

Одесса +6...+8;

Николаев +3...+5;

Херсон +4...+6;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...+2;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава 0...+2;

Днепр +1...+3;

Запорожье +3....+5;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...+2;

Харьков -1...+1.

Погода в Украине 6 декабря / Карта Укргидрометцентра