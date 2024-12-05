Мокрый снег и дождь обещают для большинства областей: прогноз погоды в Украине на 6 декабря
Погода в пятницу, 6 декабря, будет облачной. Для многих областей, кроме большинства западных, в течение суток время от времени синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предупреждают о гололеде на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.
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Какой будет погода 6 декабря
Синоптики обещают ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. В то же время в Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами будет гололед, на дорогах гололедица.
Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южных регионах ожидают от 2 до 7 градусов тепла днем.
В Карпатах, по данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют небольшой снег; температура ночью будет достигать 4-9 градусов мороза, днем ожидают 0 – 5 градусов мороза.
Температура в областных центрах
- Киев 0...+2;
- Ужгород +1...+3;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +1...+3;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...+2;
- Винница -1...+1;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +4...+6;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...+2;
- Харьков -1...+1.
Погода в Украине 6 декабря / Карта Укргидрометцентра