Небо затянут облака, а днем пойдет дождь: прогноз погоды на 8 июля

Погода в среду, 8 июля, будет облачной. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в ряде областей пройдут грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также: Как долго продлится прохлада и вернется ли жара в Украину

Какая будет погода 8 июля?

Погода в среду, 8 июля, будет нестабильной из-за активного атмосферного фронта, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой.

Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться.

За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться сильнее всего днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди днем, кроме запада и крайнего востока, грозы; в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы. Только в юго-восточной части ночью без осадков. Ветер будет юго-западный, западный и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Днем в западных и северных областях порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем – от 24 до 29. В западных, Винницкой и большинстве северных областей будет от 19 до 24 градусов.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +20…+22;

Ужгород +21…+23;

Львов +17…+19;

Ивано-Франковск +19…+21;

Тернополь +18…+20;

Черновцы +20…+22;

Хмельницкий +18…+20;

Луцк +19…+21;

Ровно +18…+20;

Житомир +19…+21;

Винница +17…+19;

Одесса +24…+26;

Николаев +24…+26;

Херсон +21…+23;

Симферополь +25…+27;

Кропивницкий +25…+27;

Черкассы +24…+26;

Чернигов +19…+21;

Сумы +21…+23;

Полтава +21…+23;

Днепр +25…+27;

Запорожье +26…+28;

Донецк +27…+29;

Луганск +28…+30;

Харьков +24…+26.



Прогноз погоды на 8 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

На погоду на следующей неделе в Украине будут влиять циклон и атмосферные фронты, которые придут с севера Европы. Именно поэтому в основном будут преобладать прохлада и дожди.

В среду, 8 июля, под влиянием циклона из Прибалтики дожди охватят почти всю страну. Ночью их прогнозируют на западе и юге, днем – на большей части территории.

Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. Прохладнее всего будет на западе и севере – ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. В то время как на юго-востоке и в Крыму воздух прогреется до +27…+32 градусов.