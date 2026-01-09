В каких областях ударит до -19, и какой будет погода на выходных в Украине

На Украину надвигается сильное похолодание. В некоторых областях столбики термометров снизятся до 19 градусов мороза. Во всех регионах стоит ожидать гололедицу на дорогах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Суббота, 10 января

В западных областях местами будет туман, гололедица и снежный накат, в Полесье будет незначительный снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -14...-19 градусов, в течение дня ожидается -7...-12 градусов.

В северных областях местами будет незначительный снег, на дорогах будет гололедица и снежный накат. В ночные часы температура воздуха будет -9...-14 градусов, а днем она составит -6...-11 градусов.

В центральных областях будет туман, ожидается снег, в Днепропетровской области он будет с дождем. На дорогах гололедица, снежный накат. Ночью температура воздуха будет -3...-8 градусов, а днем – -3...+2 градусов.

В южных областях местами будет снег или дождь, местами туман. На дорогах возможно возникновение гололеда. Температура воздуха ночью будет -4...+1 градусов, в дневное время ожидается -2...+4 градусов.

В восточных областях в дневные и вечерние часы пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...-8 градусов, а днем составит -2...+3 градусов.

Воскресенье, 11 января

В западных регионах пройдет незначительный снег, на дорогах до сих пор сохранится гололедица. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -13...-18 градусов, а днем составит -6...-11 градусов.

В северных регионах существенных осадков не будет, но на дорогах также будет сохраняться гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью будет -11...-16 градусов, а в дневное время ожидается -7...-12 градусов.

В центральных регионах будет снег и слабая метель, а также гололедица, в Днепропетровской области ожидаются шквалы ветра. Температурные показатели будут в пределах -5...-13 градусов ночью и -6...-11 в дневные часы.

В южных регионах пройдет дождь с переходом в снег, местами будет гололед, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -10..+10 градусов, в зависимости от части.

В восточных регионах ожидается дождь, снег и мокрый снег, местами осадки будут значительными. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Столбики термометров в течение суток будут показывать -6...+2 градусов.

