Опять дожди и ветер: в Киеве третий день подряд будет держаться прохладная погода
21 июля 2021 , 09:47Читати новину українською
Источник:Украинский гидрометцентр
В Киеве синоптики обещают, что 21 июля снова пойдет дождь, а также будут сильные порывы ветра. В столице третий день подряд держится такая погода.
Температура воздуха не поднимется выше 23 градусов днем. Впрочем, уже в четверг, 22 июля, в Киев вернется солнце.
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Температура воздуха будет от 22 до 24 градусов тепла и дождей уже не обещают.
Сильные ливни в Киеве
- 19 июля столицу так залило дождем, что остановилось движение транспорта и затопило 2 станции метро. Из "Академгородка" и поныне откачивают воду. Это и неудивительно, ведь за 30 минут в Киеве выпала недельная норма осадков.
- 20 июля также был дождь, но гораздо скромнее.
Ливень в Киеве 19 июля: смотрите видео