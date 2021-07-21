Опять дожди и ветер: в Киеве третий день подряд будет держаться прохладная погода

21 июля 2021 , 09:47
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Источник:

Украинский гидрометцентр

В Киеве синоптики обещают, что 21 июля снова пойдет дождь, а также будут сильные порывы ветра. В столице третий день подряд держится такая погода.

Температура воздуха не поднимется выше 23 градусов днем. Впрочем, уже в четверг, 22 июля, в Киев вернется солнце.

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Температура воздуха будет от 22 до 24 градусов тепла и дождей уже не обещают.

Сильные ливни в Киеве

  • 19 июля столицу так залило дождем, что остановилось движение транспорта и затопило 2 станции метро. Из "Академгородка" и поныне откачивают воду. Это и неудивительно, ведь за 30 минут в Киеве выпала недельная норма осадков.
  • 20 июля также был дождь, но гораздо скромнее.

Ливень в Киеве 19 июля: смотрите видео

Автор: Ярослав Голобородько