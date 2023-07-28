Наконец-то будет сухо по всей Украине: синоптики назвали дату, когда прекратятся ливни и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В последние дни июля часть областей снова накроют дожди. Кое-где ожидаются значительные осадки. Впрочем, уже скоро будет сухо.
Чего ждать от погоды до конца месяца, сколько еще будет дождь и когда будет сухо по всей Украине, информирует 24 Канал.
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Когда прекратятся дожди
В Укргидрометцентре отметили, что 28 июля, кроме западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областей, будут дожди, грозы и местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и в Крыму сильные дожди,
– прогнозировали синоптики.
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Далее, ночью пятницы в восточных, днем в западных и северных областях, в воскресенье на Западе местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории Украины уже без осадков.
Ожидается, что ночью на Юге пригреет до +19…+24, днем +28…+33. Между тем, в других регионах +11...+18 и +20...+26 соответственно. Кстати, 30 июля, кроме западных областей, +24...+29 градусов.
Заметим, что, по предварительным прогнозам на картах Укргидрометцентра, август начнется сухой погодой. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Важно Вовремя: почему Украине нужен пантеон Героев и где покоятся создатели нашей государственностиОбратите внимание! Ранее синоптик Наталья Птуха отмечала, по предварительным подсчетам, 1 и 2 августа будет преобладать поле высокого давления. То есть преимущественно без осадков. Соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше. В частности, +30 и больше может быть не только в южных, но и в других областях нашего государства.