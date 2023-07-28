Чого чекати від погоди до кінця місяця, скільки ще дощитиме й коли буде сухо по всій Україні, інформує 24 Канал.

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Коли припиняться дощі

В Укргідрометцентрі зазначили, що 28 липня, окрім західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей, будуть дощі, грози та подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму значні дощі,

– прогнозували синоптики.

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Прогноз погоди на 28 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, вночі п'ятниці у східних, вдень у західних та північних областях, у неділю на Заході місцями короткочасні дощі, грози. На решті території України вже без опадів.

Очікується, що вночі на Півдні пригріє до +19...+24, вдень +28...+33. Тим часом в інших регіонах +11...+18 та +20...+26 відповідно. До речі, 30 липня, окрім західних областей, +24...+29 градусів.

Зауважимо, що за попередніми прогнозами на картах Укргідрометцентру, серпень розпочнеться сухою погодою. Очікується мінлива хмарність, наразі без опадів.

Орієнтовний прогноз на 1 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру