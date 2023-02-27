Чем будет удивлять в Украине первый месяц весны: прогноз погоды на март

В Украину уже спешит весна. Какой погодой она будет удивлять в этом году, не будут ли донимать холод и осадки в марте, читайте дальше.

Какую погоду прогнозируют в марте

Ожидается, что температура в первый весенний месяц будет выше нормы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Средняя месячная температура предполагается 2 – 7 тепла, что на 2 выше нормы,

– отметили синоптики.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 27 – 44 миллиметров. В Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах прогнозируют 49 – 98 миллиметров, что в пределах норм. В восточных областях, вероятно, будет несколько меньше нормы.

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