Будет холодно и будет снежить: прогноз погоды в Украине на 12 декабря

12 декабря 2024, 09:15
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Автор: Виктория Кульженко

В четверг, 12 декабря, ожидается прохладная погода. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах будет идти снег.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. Кроме этого, предусматривают также осадки, пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

В этот день возможны небольшие осадки преимущественно в виде снега. На юге и востоке страны также возможен умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололед и налипание мокрого снега.

Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадков не прогнозируется. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица.

Ветер северо – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью и днем от -4 градусов +1 градуса, на юге и юго-востоке страны 0...+5 градусов тепла; на высокогорье Карпат ночью +3...+8 градусов, днем -1...-6 градусов мороза.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и области будет облачно. Ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северно – западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью и днем будет колебаться от -4 градусов до +1 градуса. В Киеве в течение суток -1...-3 градуса мороза.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улицах.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -3 – -1
  • Ужгород 0 – +2
  • Львов -1 – +1
  • Ивано-Франковск +1 – -1 -1
  • Тернополь 0 – -2
  • Черновцы 0 – -2
  • Хмельницкий 0 – -2
  • Луцк 0 – +2
  • Ровно 0 – -2
  • Житомир 0 – -2
  • Винница 0 – +2
  • Одесса +1 – +3
  • Николаев +2 – +4
  • Херсон +2 – +4
  • Симферополь +3 – +5
  • Кропивницкий -1 – +1
  • Черкассы 0 – +2
  • Чернигов 0 – -2
  • Сумы 0 – -2
  • Полтава +1 – +1
  • Днепр 0 – +2
  • Запорожье +1 – +3
  • Донецк +1 – +3
  • Луганск 0 – +2
  • Харьков -1 – +1


Прогноз погоды на 12 декабря / Укргидрометцентр