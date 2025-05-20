Солнца будет больше: прогноз погоды на 21 мая
Если 20 мая была пасмурная погода с дождями, то в среду, 21 мая, ситуация должна измениться. Синоптики обещают, что солнце будет греть сильнее, а кратковременные дожди пройдут разве что в нескольких областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 21 мая
Ожидаем переменную облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24.
21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 21 мая в Киеве и в столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24; в Киеве ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.
Погода в областных центрах
- Киев +21...+24
- Ужгород +19...+21
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +19...+21
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +19...+21
- Ровно +19...+21
- Житомир +21...+23
- Винница +19...+21
- Одесса +19...+21
- Николаев +21...+23
- Херсон +21...+23
- Симферополь +20...+22
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +21...+23
- Сумы +19...+21
- Полтава +21...+23
- Днепр +21...+23
- Запорожье +19...+21
- Донецк +18...+20
- Луганск +19...+21
- Харьков +19...+21