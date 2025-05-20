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24 Канал Новости Украины Солнца будет больше: прогноз погоды на 21 мая
20 мая, 14:48
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Солнца будет больше: прогноз погоды на 21 мая

Ирина Чеботникова

Если 20 мая была пасмурная погода с дождями, то в среду, 21 мая, ситуация должна измениться. Синоптики обещают, что солнце будет греть сильнее, а кратковременные дожди пройдут разве что в нескольких областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 21 мая

Ожидаем переменную облачность. В восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24.

21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности, поэтому солнце в дневное время будет греть щедрее, 
– объяснили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 21 мая в Киеве и в столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24; в Киеве ночью +9...+11, днем +22...+24 градуса.

Погода в областных центрах

  • Киев +21...+24
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +19...+21
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +19...+21
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +19...+21
  • Ровно +19...+21
  • Житомир +21...+23
  • Винница +19...+21
  • Одесса +19...+21
  • Николаев +21...+23
  • Херсон +21...+23
  • Симферополь +20...+22
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +21...+23
  • Чернигов +21...+23
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Днепр +21...+23
  • Запорожье +19...+21
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +19...+21
  • Харьков +19...+21


Прогноз погоды в Украине на 21 мая / Укргидрометцентр