Грозы, град и жара до +28: прогноз погоды в Украине на 23 мая

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 23 мая, погода в Украине будет довольно контрастной. Часть областей накроют дожди и грозы, тогда как остальные регионы будут наслаждаться теплым солнечным днем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Опять похолодание: когда и в каких областях будет, или ждать заморозков

Какой прогноз погоды на 23 мая

Синоптики предупреждают, что погоду западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей будет определять активный атмосферный фронт. В этих регионах ожидаются умеренные кратковременные дожди, днем – грозы, местами значительные ливни, град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

На остальной территории Украины будет царить сухая погода. При этом с юга будет поступать теплый воздух, что обеспечит комфортную и даже жаркую температуру.

Ветер будет юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем – +20...+25 градусов, в юго-восточной части Украины столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Зато на крайнем западе будет прохладнее – лишь 13 – 18 градусов тепла.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и области 23 мая осадков не ожидается. В течение суток будет сохранять переменная облачность, ветер будет юго-восточным со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В столице ночью будет +12...+14 градусов, днем – комфортные +23...+25 градусов. В то же время в Киевской области столбики термометров опустятся до +9...+14 градусов, а уже днем поднимутся до +20...+25 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +14...+16;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +15...+17;

Ровно +19...+21;

Житомир +21...+23;

Винница +21...+23;

Одесса +19...+21;

Николаев +22...+24;

Херсон +25...+27;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +22...+24;

Сумы +22...+24;

Полтава +22...+24;

Днепр +23...+25;

Запорожье +25...+27;

Донецк +24...+26;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.

Прогноз погоды на 23 мая / Карта Укргидрометцентра

К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в этом году метеорологическое лето может начаться чуть позже чем обычно. Она отметила, что преимущественно это происходит во второй декаде мая.