Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины В некоторых областях ожидаются дожди и грозы: прогноз погоды на 24 июля
23 июля, 16:45
2

В некоторых областях ожидаются дожди и грозы: прогноз погоды на 24 июля

Полина Буянова

В пятницу, 24 июля, украинцев ждет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. При этом дневная температура воздуха достигнет +26 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Чего ожидать от погоды 24 июля?

24 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В ночные часы кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западных и восточных областях, а днем осадки возможны почти на всей территории страны, за исключением большинства южных регионов.

Ветер будет преимущественно северным со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, на юге и востоке местами повысится до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, тогда как в Карпатах ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем – +12…+17 градусов.

Какая будет температура в больших городах?

  • Киев +21…+23;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львов +17…+19;
  • Ивано-Франковск +17…+19;
  • Тернополь +17…+19;
  • Черновцы +19…+21;
  • Хмельницкий +18…+20;
  • Луцк +16…+18;
  • Ровно +19…+21;
  • Житомир +19…+21;
  • Винница +21…+23;
  • Одесса +22…+24;
  • Николаев +23…+25;
  • Херсон +24…+26;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +22…+24;
  • Черкассы +22…+24;
  • Чернигов +21…+23;
  • Сумы +21…+23;
  • Полтава +22…+24;
  • Днепр +23…+25;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +26…+28;
  • Луганск +24…+26;
  • Харьков +21…+23.

Прогноз погоды на 24 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, по прогнозам синоптиков, на Европу надвигается новая волна сильной жары. В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит пояснил, что эта волна пока не представляет угрозы для Украины.

Зато в течение ближайших пяти суток на территории страны, напротив, ожидается понижение температуры воздуха. Оно будет вызвано притоком более прохладной воздушной массы после прохождения атмосферного фронта.

Связанные темы:

Новости Украины
Дождь
Погода