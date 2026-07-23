В некоторых областях ожидаются дожди и грозы: прогноз погоды на 24 июля
В пятницу, 24 июля, украинцев ждет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди с грозами. При этом дневная температура воздуха достигнет +26 градусов.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Чего ожидать от погоды 24 июля?
24 июля в Украине ожидается переменная облачность.
В ночные часы кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западных и восточных областях, а днем осадки возможны почти на всей территории страны, за исключением большинства южных регионов.
Ветер будет преимущественно северным со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, на юге и востоке местами повысится до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, тогда как в Карпатах ночью ожидается +5…+10 градусов, а днем – +12…+17 градусов.
Какая будет температура в больших городах?
- Киев +21…+23;
- Ужгород +19…+21;
- Львов +17…+19;
- Ивано-Франковск +17…+19;
- Тернополь +17…+19;
- Черновцы +19…+21;
- Хмельницкий +18…+20;
- Луцк +16…+18;
- Ровно +19…+21;
- Житомир +19…+21;
- Винница +21…+23;
- Одесса +22…+24;
- Николаев +23…+25;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +22…+24;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +22…+24;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +21…+23.
К слову, по прогнозам синоптиков, на Европу надвигается новая волна сильной жары. В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит пояснил, что эта волна пока не представляет угрозы для Украины.
Зато в течение ближайших пяти суток на территории страны, напротив, ожидается понижение температуры воздуха. Оно будет вызвано притоком более прохладной воздушной массы после прохождения атмосферного фронта.