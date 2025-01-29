По-весеннему тепло и без осадков: прогноз погоды на 30 января

В четверг, 30 января, погода в Украине будет по-весеннему теплой и без осадков. Только утром возможен туман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Актуально Будет ли ранняя весна и ждать ли морозов в феврале: интервью с метеорологом о погоде в Украине

Прогноз погоды на 30 января

Синоптики сообщили, что 30 января осадков не ожидается. Также не прогнозируется резких изменений погодных условий.

Только в большинстве областей ночью, а утром в некоторых ожидается туман.

Обратите внимание, что из-за тумана в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях объявлен І уровень опасности, желтый. Видимость будет достигать лишь 200 – 500 метров, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.



Где будет туман 30 января / Карта Укргидрометцентра

Ветер будет с южных направлений, слабый.

Ночью морозов не ожидается. Только в Карпатах температура может опуститься до отметки 0 градусов. На большинстве же территории Украины ночью будет в среднем +4 градуса, а днем местами пригреет до +16.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +9...+11

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +10...+12

Черновцы +9...+11

Хмельницкий +9...+11

Луцк +9...+11

Ровно +8...+10

Житомир +8...+10

Винница +8...+10

Одесса +12...+14

Николаев +10...+12

Херсон +11...+13

Симферополь +14...+16

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +8...+10

Чернигов +7...+9

Сумы +7...+9

Полтава +7...+9

Днепр +7...+9

Запорожье +10...+12

Донецк +9...+11

Луганск +7...+9

Харьков +6...+8



Погода 30 января / Карта Укргидрометцентра