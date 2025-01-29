По-весеннему тепло и без осадков: прогноз погоды на 30 января
В четверг, 30 января, погода в Украине будет по-весеннему теплой и без осадков. Только утром возможен туман.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 30 января
Синоптики сообщили, что 30 января осадков не ожидается. Также не прогнозируется резких изменений погодных условий.
Только в большинстве областей ночью, а утром в некоторых ожидается туман.
Обратите внимание, что из-за тумана в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях объявлен І уровень опасности, желтый. Видимость будет достигать лишь 200 – 500 метров, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.
Где будет туман 30 января / Карта Укргидрометцентра
Ветер будет с южных направлений, слабый.
Ночью морозов не ожидается. Только в Карпатах температура может опуститься до отметки 0 градусов. На большинстве же территории Украины ночью будет в среднем +4 градуса, а днем местами пригреет до +16.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +9...+11
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +9...+11
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +9...+11
- Ровно +8...+10
- Житомир +8...+10
- Винница +8...+10
- Одесса +12...+14
- Николаев +10...+12
- Херсон +11...+13
- Симферополь +14...+16
- Кропивницкий +8...+10
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +7...+9
- Сумы +7...+9
- Полтава +7...+9
- Днепр +7...+9
- Запорожье +10...+12
- Донецк +9...+11
- Луганск +7...+9
- Харьков +6...+8