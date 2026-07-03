Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Чего ожидать от погоды 4 июля?

4 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью дожди с грозами прогнозируются в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, а днем осадки распространятся почти на всю территорию страны, за исключением юго-западных регионов.

По прогнозу синоптиков, местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов, днем – 21–26 градусов. На юге и востоке страны будет теплее: ночью 18–23 градуса, днем воздух прогреется до 26–31 градуса.

Какая будет температура в крупных городах?

  • Киев +22…+24;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львов +17…+19;
  • Ивано-Франковск +19…+21;
  • Тернополь +18…+20;
  • Черновцы +20…+22;
  • Хмельницкий +18…+20;
  • Луцк +19…+21;
  • Ровно +19…+21;
  • Житомир +20…+22;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +25…+27;
  • Николаев +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +22…+24;
  • Черкассы +21…+23;
  • Чернигов +21…+23;
  • Сумы +19…+21;
  • Полтава +21…+23;
  • Днепр +24…+26;
  • Запорожье +25…+27;
  • Донецк +27…+29;
  • Луганск +29…+31;
  • Харьков +27…+29.

Прогноз погоды на 4 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

К слову, ранее начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань уже предупреждал, что после сильной жары по Украине пройдет прохладная воздушная масса из акватории Северного моря. Она столкнется с раскаленным африканским воздухом, что вызовет дожди с грозами.

Как показывают предварительные прогнозные расчеты, жара отступит из регионов как минимум на неделю.