Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Чого чекати від погоди 4 липня?

4 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Уночі дощі з грозами прогнозують у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а вдень опади поширяться майже на всю територію країни, за винятком південно-західних регіонів.

За прогнозом синоптиків, місцями можливі грози, град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме 13 – 18 градусів, удень – 21 – 26 градусів. На півдні та сході країни буде тепліше: вночі 18 – 23 градуси, вдень повітря прогріється до 26 – 31 градуса.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +17…+19;
  • Івано-Франківськ +19…+21;
  • Тернопіль +18…+20;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +18…+20;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +19…+21;
  • Житомир +20…+22;
  • Вінниця +20…+22;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +22…+24;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +21…+23;
  • Суми +19…+21;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +27…+29;
  • Луганськ +29…+31;
  • Харків +27…+29.

Прогноз погоди на 4 липня 2026 / Фото: Укргідрометцентр

До слова, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань вже попереджав, що після сильної спеки Україною пройде прохолодна повітряна маса з акваторії Північного моря. Вона зустрінеться з розпеченим африканським повітрям, що спричинить розвиток дощів з грозами.

Як свідчать попередні прогностичні розрахунки, спека з регіонів відступить щонайменше на тиждень.