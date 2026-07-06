На части Украины пройдут дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля

Во вторник, 7 июля, в большинстве областей Украины будет относительно теплая летняя погода. В то же время в ряде регионов синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Чего ожидать от погоды 7 июля?

7 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях, а днем также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно юго-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, на юге страны и в Закарпатье – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов, тогда как в западных и северных областях ожидается от 18 до 24 градусов тепла.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +20…+22;

Ужгород +25…+27;

Львов +21…+23;

Ивано-Франковск +22…+24;

Тернополь +21…+23;

Черновцы +24…+26;

Хмельницкий +20…+22;

Луцк +20…+22;

Ровно +19…+21;

Житомир +20…+22;

Винница +22…+24;

Одесса +24…+26;

Николаев +27…+29;

Херсон +27…+29;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +25…+27;

Черкассы +24…+26;

Чернигов +20…+22;

Сумы +21…+23;

Полтава +23…+25;

Днепр +24…+26;

Запорожье +25…+27;

Донецк +24…+26;

Луганск +24…+26;

Харьков +22…+24.

Прогноз погоды на 7 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщал, что атмосферный фронт из Западной Европы принес в украинские регионы комфортную температуру воздуха после жары. По его словам, в ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода.

Так, в среду, 8 июля, кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей, за исключением юго-востока. Во второй половине недели, с 9 по 13 июля, синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.