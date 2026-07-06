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6 июля, 17:43
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На части Украины пройдут дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля

Полина Буянова

Во вторник, 7 июля, в большинстве областей Украины будет относительно теплая летняя погода. В то же время в ряде регионов синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Чего ожидать от погоды 7 июля?

7 июля в Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях, а днем также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно юго-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, на юге страны и в Закарпатье – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов, тогда как в западных и северных областях ожидается от 18 до 24 градусов тепла.

Какая будет температура в крупных городах?

  • Киев +20…+22;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львов +21…+23;
  • Ивано-Франковск +22…+24;
  • Тернополь +21…+23;
  • Черновцы +24…+26;
  • Хмельницкий +20…+22;
  • Луцк +20…+22;
  • Ровно +19…+21;
  • Житомир +20…+22;
  • Винница +22…+24;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +27…+29;
  • Херсон +27…+29;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +25…+27;
  • Черкассы +24…+26;
  • Чернигов +20…+22;
  • Сумы +21…+23;
  • Полтава +23…+25;
  • Днепр +24…+26;
  • Запорожье +25…+27;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +24…+26;
  • Харьков +22…+24.

Прогноз погоды на 7 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщал, что атмосферный фронт из Западной Европы принес в украинские регионы комфортную температуру воздуха после жары. По его словам, в ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода.

Так, в среду, 8 июля, кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей, за исключением юго-востока. Во второй половине недели, с 9 по 13 июля, синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.

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