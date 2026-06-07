Грозы, град, но до +28 градусов: прогноз погоды на 8 июня
В понедельник, 8 июня, в Украине ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. В части регионов прогнозируют опасные метеоявления – град и шквалы до 20 метров в секунду.
Столбики термометров могут достичь до +28 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какой будет погода в Украине?
8 июня на территории Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут умеренные дожди, а в северных и центральных регионах местами ожидаются значительные осадки.
В дневные часы на Левобережье возможны грозы, а в отдельных районах – град и шквалы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду. В то же время в западных и восточных областях ночью осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западного направления, на Левобережье – юго-восточного, скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 13 – 18 градусов тепла, в западных областях 10 – 15 градусов; днем – 20 – 25 градусов, на Левобережье местами до 28 градусов тепла.
В Киеве и области ожидается облачность с прояснениями и умеренные дожди. Температура ночью составит 16 – 18 градусов тепла в столице и 13 – 18 градусов по области, днем – 20 – 22 градуса тепла в Киеве и до 25 градусов в области.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +20...+22
- Ужгород +23...+25
- Львов +22...+24
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +22...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +25...+27
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +25...+27
- Донецк +25...+27
- Луганск +26...+28
- Харьков +25...+27
Погода в Украине на 8 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, синоптики ранее сообщали, что в Украину приближается атмосферный фронт с запада, который принесет дожди и грозы. Сначала осадки охватят западные области, после чего постепенно распространятся на центральные, северные и восточные регионы страны.
Кроме того, ближайшие дни в Украине будет преобладать в ближайшие дни неустойчивая погода, однако температура воздуха постепенно будет расти, приближая настоящее летнее тепло. В то же время синоптики не прогнозируют аномальной жары.