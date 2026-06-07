Грозы, град, но до +28 градусов: прогноз погоды на 8 июня

В понедельник, 8 июня, в Украине ожидается переменчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. В части регионов прогнозируют опасные метеоявления – град и шквалы до 20 метров в секунду.

Столбики термометров могут достичь до +28 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода в Украине?

8 июня на территории Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве областей пройдут умеренные дожди, а в северных и центральных регионах местами ожидаются значительные осадки.

В дневные часы на Левобережье возможны грозы, а в отдельных районах – град и шквалы ветра скоростью до 15 – 20 метров в секунду. В то же время в западных и восточных областях ночью осадков не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западного направления, на Левобережье – юго-восточного, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 13 – 18 градусов тепла, в западных областях 10 – 15 градусов; днем – 20 – 25 градусов, на Левобережье местами до 28 градусов тепла.

В Киеве и области ожидается облачность с прояснениями и умеренные дожди. Температура ночью составит 16 – 18 градусов тепла в столице и 13 – 18 градусов по области, днем – 20 – 22 градуса тепла в Киеве и до 25 градусов в области.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +20...+22

Ужгород +23...+25

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +22...+24

Луцк +22...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +25...+27

Донецк +25...+27

Луганск +26...+28

Харьков +25...+27



Погода в Украине на 8 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, синоптики ранее сообщали, что в Украину приближается атмосферный фронт с запада, который принесет дожди и грозы. Сначала осадки охватят западные области, после чего постепенно распространятся на центральные, северные и восточные регионы страны.

Кроме того, ближайшие дни в Украине будет преобладать в ближайшие дни неустойчивая погода, однако температура воздуха постепенно будет расти, приближая настоящее летнее тепло. В то же время синоптики не прогнозируют аномальной жары.