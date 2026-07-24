В некоторых регионах пройдут дожди, в других – будет тепло: какая погода ожидается в Украине 25 июля

В субботу, 25 июля, в Украине сохранится теплая погода. Однако в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют на 25 июля?

По прогнозу синоптиков, ночью существенных осадков не будет, однако днем в некоторых областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, а на юго-востоке страны и на побережье морей – до +19 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +21...+26 градусов. В Карпатах будет прохладнее: ночью +5...+10 градусов, днем – +13...+18 градусов

В столице также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве ночью составит +13...+15 градусов, днем – около +25 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям регионов, где прогнозируются грозы, следить за обновлениями прогноза погоды и учитывать возможное ухудшение погодных условий при планировании поездок.

Какая будет температура в больших городах?

Киев +23…+25;

Ужгород +22…+24;

Львов +19…+21;

Ивано-Франковск +19…+21;

Тернополь +19…+21;

Черновцы +21…+23;

Хмельницкий +19…+21;

Луцк +20…+22;

Ровно +21…+23;

Житомир 21…+23;

Винница +21…+23;

Одесса +23…+25;

Николаев +24…+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +22…+24;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +23…+25;

Чернигов +22…+24;

Сумы +22…+24;

Полтава +24…+26;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +23…+25;

Луганск +23…+25;

Харьков +23…+25.



Прогноз погоды в Украине на 25 июля / Инфографика Укргидрометцентра

Напомним, в конце июля в Украине ожидается смена погоды. Уже 28 июля атмосферный фронт с запада принесет дожди, грозы и ощутимое понижение температуры. По прогнозу синоптиков, 27 июля воздух прогреется до +26...+32 градусов, однако уже на следующий день в большинстве регионов температура снизится до +21...+28 градусов. Дожди и грозы охватят почти всю страну, тогда как сухая погода сохранится лишь на востоке и юго-востоке.