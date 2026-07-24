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24 Канал Новости Украины У деяких регіонах пройдуть дощі, в інших – буде тепло: якою буде погода в Україні 25 липня
24 июля, 18:40
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В некоторых регионах пройдут дожди, в других – будет тепло: какая погода ожидается в Украине 25 июля

Юлия Харченко

В субботу, 25 июля, в Украине сохранится теплая погода. Однако в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют на 25 июля?

По прогнозу синоптиков, ночью существенных осадков не будет, однако днем в некоторых областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, а на юго-востоке страны и на побережье морей – до +19 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +21...+26 градусов. В Карпатах будет прохладнее: ночью +5...+10 градусов, днем – +13...+18 градусов

В столице также прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве ночью составит +13...+15 градусов, днем – около +25 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям регионов, где прогнозируются грозы, следить за обновлениями прогноза погоды и учитывать возможное ухудшение погодных условий при планировании поездок.

Какая будет температура в больших городах?

  • Киев +23…+25;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львов +19…+21;
  • Ивано-Франковск +19…+21;
  • Тернополь +19…+21;
  • Черновцы +21…+23;
  • Хмельницкий +19…+21;
  • Луцк +20…+22;
  • Ровно +21…+23;
  • Житомир 21…+23;
  • Винница +21…+23;
  • Одесса +23…+25;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Симферополь +22…+24;
  • Кропивницкий +23…+25;
  • Черкассы +23…+25;
  • Чернигов +22…+24;
  • Сумы +22…+24;
  • Полтава +24…+26;
  • Днепр +23…+25;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +23…+25;
  • Луганск +23…+25;
  • Харьков +23…+25.


Прогноз погоды в Украине на 25 июля / Инфографика Укргидрометцентра

Напомним, в конце июля в Украине ожидается смена погоды. Уже 28 июля атмосферный фронт с запада принесет дожди, грозы и ощутимое понижение температуры. По прогнозу синоптиков, 27 июля воздух прогреется до +26...+32 градусов, однако уже на следующий день в большинстве регионов температура снизится до +21...+28 градусов. Дожди и грозы охватят почти всю страну, тогда как сухая погода сохранится лишь на востоке и юго-востоке.

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