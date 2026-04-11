11 апреля, 16:05
Пасха с прохладой и дождями: какой будет погода в Украине 12 апреля

Юлия Харченко

В воскресенье, 12 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дождями почти по всей территории. Ночью синоптики предупреждают о заморозках, а днем температура поднимется максимум до плюс 14 градусов.

Значительного ветра не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в Украине 12 апреля?

В воскресенье, 12 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами, а днем уже по всей территории пройдут небольшие дожди. В северных областях ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях – и в воздухе – ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 5 – 10 градусов тепла, а на юге и востоке – до +14.

Какую погода на Пасху стоит ожидать в столице?

На Киевщине и в столице также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром по области возможен туман.

В Киевской области ночью прогнозируют заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура поднимется до 5 – 10 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от 0 до -2 градусов, днем – 7 – 9 градусов тепла.

Какой будет погода в крупных городах Украины?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +7...+9;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +11...+13.


Погода в Украине 12 апреля / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для 24 Канала рассказал, что в части областей может пройти мокрый снег. Однако, значительных снегопадов не ожидается.

Какой будет погода в ближайшее время?

  • На выходных в Украине прогнозируется прохладная и облачная погода с возможными дождями и мокрым снегом в Карпатах. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от -2 до +16 градусов, с ночными заморозками в некоторых областях.

  • Синоптики рассказали, что 12 апреля в Украине ожидаются дожди и мокрый снег, исключением станут лишь некоторые области. В ночные и утренние часы местами возможен туман, также ожидаются заморозки.

  • Иван Семилит в комментарии 24 Каналу рассказал, что грозы в Украине в ближайшее время маловероятны. Это явление сложно спрогнозировать из-за прохладной погоды.