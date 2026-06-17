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17 июня, 17:33
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Ливни и грозы охватят большинство областей: прогноз погоды в Украине на 18 июня

Маргарита Волошина

Погода в Украине в четверг, 18 июня, будет переменной облачностью. В некоторых областях прогнозируются осадки в виде дождей. Местами такие погодные условия будут сопровождаться грозами. Существенных изменений температуры не ожидается.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая погода будет 18 июня?

Согласно обнародованной информации, в южных и восточных областях, а также ночью в большинстве центральных регионов пройдут умеренные дожди. На северо-востоке днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами.

В то же время на остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Синоптики также предупреждают, что в ночные часы в отдельных районах Николаевской и Одесской областей возможны значительные дожди. Сильных шквалов не ожидается.

Ветер будет северо-западного направления – от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на юго-востоке ожидается от 15 до 19 градусов тепла. Днем будет от 20 до 25 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +20...+22;
  • Тернополь +20...+22;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +21...+23;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +21...+23;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +21...+23;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +20...+22;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +20...+22;
  • Запорожье +20...+22;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +21...+23.


Прогноз погоды на 18 июня 2026 года в Украине / Карта Укргидрометцентра

Что будет с погодой в ближайшие дни?

В целом в ближайшие дни на территории Украины сохранится комфортная летняя погода без резких температурных колебаний. Самые тёплые условия специалисты прогнозируют прежде всего на юге, юго-востоке, а также в Закарпатье.

Несмотря на это, в ближайшие дни на территории Украины также сохранится нестабильная и переменчивая погода. В разных регионах будут периодически проходить кратковременные дожди и грозы, а местами возможны ливни, град и даже шквальный ветер.

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