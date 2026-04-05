Заморозки и холод или ощутимое потепление: какой будет погода на Пасху в Украине
- На Пасхальные праздники в Украине возможны осадки и ночные заморозки до 0 – 3 градусов мороза.
- В южных регионах температура будет теплее – ожидается от 1 до 6 градусов тепла ночью.
Уже традиционно перед Пасхой посетит Украину. Температурные значения снизятся – в ночные часы будут возможны заморозки, днем также ожидаются более прохладные условия.
Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Какой погода будет на Пасху?
Иван Семилит, ссылаясь на ориентировочный прогноз Укргидрометцентра, отметил, что на Пасхальные праздники в Украине местами возможны осадки и снижение температур ночью вплоть до заморозков в пределах от 0 до 3 градусов мороза.
По словам специалиста, наиболее комфортными условия в соответствующий период будут в южной части, там в течение ночи не ожидается снижений ниже 0 градусов, и температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.
Несмотря на это, он уточнил, что в целом и дневные температуры в период с 8 по 12 апреля будут прохладными, и в большинстве регионов будут колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в южных областях теплее – от 7 до 13 градусов тепла.
Какие условия ждать в ближайшие дни?
Еще в ближайшие дни местами в Украине ожидается неустойчивая погода из-за изменения синоптической ситуации. Выходные начались с дождей и облачности, однако уже в воскресенье прогнозировали прекращение осадков.
Уже в начале следующей недели будет преобладать погода без осадков. Днем возможны незначительные осадки в виде дождя в западных, северных и большинстве центральных областей, в Карпатах он будет умеренным.
К слову, синоптик Виталий Постригань рассказывал ранее, что перед Пасхой в Украину уже традиционно приходит похолодание, и в этом году на Вербной неделе также удержатся прохладные тенденции.