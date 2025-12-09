Еще теплее, чем ожидалось: метеоролог удивила прогнозом погоды на эту зиму в Украине

По обновленным прогнозам, средняя температура этой зимой в Украине поднимется еще выше, чем предполагали ранее. Однако ситуация может измениться в январе.

Что происходит с погодой в Украине?

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что сейчас средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3 – 4 градуса выше нормы.

Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты,

– отметила она.

Балабух уточнила, что такая аномалия прежде всего вызвана чрезвычайно теплым декабрем, который по температурным показателям больше напоминает ноябрь. В западных и северных регионах отклонения от нормы могут достигать +4 градусов и даже больше.

Метеоролог отметила, что высокие температуры продержатся в течение первых двух декад месяца. После этого аномалии будут оставаться положительными, однако будут уже значительно слабее.

Стоит помнить, что январь обычно является самым холодным месяцем зимы. По словам Веры Балабух, этого года он может оказаться на 1 – 2 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура месяца будет колебаться от 1 – 2 градусов тепла на юге до 3 градусов мороза и ниже в северных и северо-восточных регионах.

