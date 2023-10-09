Ночные заморозки и прохлада днем: какой будет погода в Украине 10 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 10 октября, будет прохладной, однако в большинстве регионов немного потеплеет. Ночью в Украине ожидаются заморозки.
Синоптики прогнозируют, что в Украине во вторник будет переменная облачность. На большинстве территории без осадков.
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На большинстве территорий Украины во вторник не ожидаются осадки
В северо-восточных областях и в Крыму днем будет небольшой дождь.
Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса, но днем температура будет 7 – 12 градусов тепла.
Теплее всего будет на Юге: в Одесской области и в Крыму ночью 6 – 11 градусов и днем 11 – 16 градусов тепла.
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +11...+13
- Львов +9...+11
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +9...+11
- Житомир +10...+12
- Винница +10...+12
- Одесса +13...+15
- Николаев +13...+15
- Херсон +11...+13
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +10...+12
- Чернигов +8...+10
- Сумы +7...+9
- Полтава +9...+11
- Днепр +11...+13
- Запорожье +11...+13
- Донецк +9...+11
- Луганск +8...+10
- Харьков +8...+10