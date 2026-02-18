Местами будет снежить, а дороги накроет гололедица: прогноз погоды на 19 февраля

Погода в четверг, 19 февраля, будет облачной, с небольшими осадками. Восток страны накроет дождь с переходом в снег, а ночью местами образуется гололедица.

В западных областях Украины пройдет небольшой снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 19 февраля?

Синоптики прогнозируют небольшое количество осадков и гололед. Снег ночью пройдет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

На Правобережье тоже ожидается небольшой снег, а гололедица покроет дороги на всей территории страны, кроме юго-востока и Закарпатья.

Также на Левобережье прогнозируют порыва ветра со скоростью от 12 до 20 метров в секунду.

Ночная температура будет -7 – -13, а дневная -3 – -9.

Холоднее всего будет в центральной Украине. Там температура опустится до -12. Теплее всего будет на востоке страны – +3.

Какой будет температура в регионах?

Киев -6...-4

Ужгород -1...+1

Львов -3...-1

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -4...-2

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -4...-2

Луцк -5...-3

Ровно -5...-3

Житомир -6...-4

Винница -4...-2

Одесса -4...-2

Николаев -4...-2

Херсон -4...-2

Симферополь 0...+2

Кропивницкий -3...-1

Черкассы -6...-4

Чернигов -6...-4

Сумы -6...-4

Полтава -6...-4

Днепр -4...-2

Запорожье -1...+1

Донецк +1...+3

Луганск 0...+2

Харьков -3...-1

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

