18 февраля, 17:06
2

Местами будет снежить, а дороги накроет гололедица: прогноз погоды на 19 февраля

Даниил Муринский

Погода в четверг, 19 февраля, будет облачной, с небольшими осадками. Восток страны накроет дождь с переходом в снег, а ночью местами образуется гололедица.

В западных областях Украины пройдет небольшой снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 19 февраля?

Синоптики прогнозируют небольшое количество осадков и гололед. Снег ночью пройдет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

На Правобережье тоже ожидается небольшой снег, а гололедица покроет дороги на всей территории страны, кроме юго-востока и Закарпатья.

Также на Левобережье прогнозируют порыва ветра со скоростью от 12 до 20 метров в секунду.

Ночная температура будет -7 – -13, а дневная -3 – -9.

Холоднее всего будет в центральной Украине. Там температура опустится до -12. Теплее всего будет на востоке страны – +3.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев -6...-4
  • Ужгород -1...+1
  • Львов -3...-1
  • Ивано-Франковск -1...+1
  • Тернополь -4...-2
  • Черновцы -1...+1
  • Хмельницкий -4...-2
  • Луцк -5...-3
  • Ровно -5...-3
  • Житомир -6...-4
  • Винница -4...-2
  • Одесса -4...-2
  • Николаев -4...-2
  • Херсон -4...-2
  • Симферополь 0...+2
  • Кропивницкий -3...-1
  • Черкассы -6...-4
  • Чернигов -6...-4
  • Сумы -6...-4
  • Полтава -6...-4
  • Днепр -4...-2
  • Запорожье -1...+1
  • Донецк +1...+3
  • Луганск 0...+2
  • Харьков -3...-1

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

