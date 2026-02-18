В західних областях України пройде невеликий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 19 лютого?

Синоптики прогнозують невелику кількість опадів та ожеледицю. Сніг вночі пройде у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

На Правобережжі теж очікується невеликий сніг, а ожеледиця покриє дороги на усій території країни, окрім південного сходу та Закарпаття.

Також на Лівобережжі прогнозують пориву вітру зі швидкістю від 12 до 20 метрів за секунду.

Нічна температура буде -7 – -13, а денна -3 – -9.

Найхолодніше буде в центральній Україні. Там температура опуститься до -12. Найтепліше буде на сході країни – +3.

Якою буде температура у регіонах?

Київ -6...-4

Ужгород -1…+1

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -1…+1

Тернопіль -4...-2

Чернівці -1…+1

Хмельницький -4...-2

Луцьк -5...-3

Рівне -5...-3

Житомир -6...-4

Вінниця -4...-2

Одеса -4…-2

Миколаїв -4…-2

Херсон -4…-2

Сімферополь 0...+2

Кропивницький -3...-1

Черкаси -6...-4

Чернігів -6...-4

Суми -6…-4

Полтава -6...-4

Дніпро -4…-2

Запоріжжя -1…+1

Донецьк +1…+3

Луганськ 0…+2

Харків -3…-1

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

