В західних областях України пройде невеликий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 19 лютого?
Синоптики прогнозують невелику кількість опадів та ожеледицю. Сніг вночі пройде у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.
На Правобережжі теж очікується невеликий сніг, а ожеледиця покриє дороги на усій території країни, окрім південного сходу та Закарпаття.
Також на Лівобережжі прогнозують пориву вітру зі швидкістю від 12 до 20 метрів за секунду.
Нічна температура буде -7 – -13, а денна -3 – -9.
Найхолодніше буде в центральній Україні. Там температура опуститься до -12. Найтепліше буде на сході країни – +3.
Якою буде температура у регіонах?
- Київ -6...-4
- Ужгород -1…+1
- Львів -3...-1
- Івано-Франківськ -1…+1
- Тернопіль -4...-2
- Чернівці -1…+1
- Хмельницький -4...-2
- Луцьк -5...-3
- Рівне -5...-3
- Житомир -6...-4
- Вінниця -4...-2
- Одеса -4…-2
- Миколаїв -4…-2
- Херсон -4…-2
- Сімферополь 0...+2
- Кропивницький -3...-1
- Черкаси -6...-4
- Чернігів -6...-4
- Суми -6…-4
- Полтава -6...-4
- Дніпро -4…-2
- Запоріжжя -1…+1
- Донецьк +1…+3
- Луганськ 0…+2
- Харків -3…-1
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
В Україні не прогнозують приходу метеорологічної весни найближчим часом. В деяких регіонах очікуються морози до -14 градусів.
Киян попереджають про ожеледицю і жовтий рівень небезпечності. Комунальні служби не встигають повністю очистити дороги.
В Україні очікується зміна погодних умов через активний циклон. Прогнозуються сніг, дощі та коливання температур.