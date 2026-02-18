В западных областях Украины пройдет небольшой снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 19 февраля?
Синоптики прогнозируют небольшое количество осадков и гололед. Снег ночью пройдет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
На Правобережье тоже ожидается небольшой снег, а гололедица покроет дороги на всей территории страны, кроме юго-востока и Закарпатья.
Также на Левобережье прогнозируют порыва ветра со скоростью от 12 до 20 метров в секунду.
Ночная температура будет -7 – -13, а дневная -3 – -9.
Холоднее всего будет в центральной Украине. Там температура опустится до -12. Теплее всего будет на востоке страны – +3.
Какой будет температура в регионах?
- Киев -6...-4
- Ужгород -1...+1
- Львов -3...-1
- Ивано-Франковск -1...+1
- Тернополь -4...-2
- Черновцы -1...+1
- Хмельницкий -4...-2
- Луцк -5...-3
- Ровно -5...-3
- Житомир -6...-4
- Винница -4...-2
- Одесса -4...-2
- Николаев -4...-2
- Херсон -4...-2
- Симферополь 0...+2
- Кропивницкий -3...-1
- Черкассы -6...-4
- Чернигов -6...-4
- Сумы -6...-4
- Полтава -6...-4
- Днепр -4...-2
- Запорожье -1...+1
- Донецк +1...+3
- Луганск 0...+2
- Харьков -3...-1
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
