Сильные морозы и днем, и ночью: прогноз погоды в Украине на 10 января

Погода испытывает украинцев, морозы продолжаются. Синоптики предупреждают, что холоднее всего будет на западе, севере и в центре. В то же время на юге днем может быть плюсовая температура.

Какой прогноз погоды в Украине на 10 января?

В Укргидрометцентре говорят, что погода будет разнообразной, то есть будет отличаться от области к области.

Южный циклон переместится на север от Украины, постепенно теряя активность, в его тыловой части будет поступать холодный воздух, который в дальнейшем охватит большинство территории,

– информируют синоптики.

В северной и северо-восточной части небольшой снег, утром и днем на юго-востоке и востоке страны умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории без осадков.

Обратите внимание! На дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, но днем в юго-восточной части местами порывы 15 – 18 метров в секунду.

Холоднее всего будет в западных и Винницкой областях – ночью -13...-18 градусов, в дневные часы -9...-14.

В северных, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ночью и днем -7...-12. На остальной территории в ночные часы -3...-8 градусов, днем от -2 до +3.

В Крыму ночью около нуля, днем +3...+8.

Какая погода будет в Киеве 10 января?

Будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду.

Температура по области ночью и днем составит -7...-12 градусов. В Киеве ночью и днем около -10.

Украинцев предупредили о ледовых явлениях

10 – 14 января, в связи с резким снижением температуры воздуха, на реках (кроме украинского участка Дуная) и водохранилищах Украины ожидается усиление ледовых явлений до установления ледостава.

На открытых участках рек возможно активное образование шуги, на отдельных участках – формирование зажоров и резкие колебания уровней воды, без негативных последствий.



Ледовые явления в Украине / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -11...-9

Ужгород -10...-8

Львов -12...-10

Ивано-Франковск -12...-10

Тернополь -12...-10

Черновцы -12...-10

Хмельницкий -12...-10

Луцк -13...-11

Ровно -12...-10

Житомир -11...-9

Винница -11...-9

Одесса 0...+2

Николаев 0...+2

Херсон 0...+2

Симферополь +5...+7

Кропивницкий -9...-7

Черкассы -10...-8

Чернигов -11...-9

Сумы -8...-6

Полтава -9...-7

Днепр 0...-2

Запорожье 0...+2

Донецк +1...+3

Луганск -1...+1

Харьков 0...-2



Прогноз погоды в Украине на 10 января / Укргидрометцентр

Из-за такой морозной погоды Кабмин рекомендовал или продлить каникулы, или перейти на дистанционное обучение. Как поступили в разных регионах – читайте здесь.