Морозы, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 13 декабря

В этот день синоптики прогнозируют похолодание на всей территории страны. Метеорологи предупреждают украинцев об опасности, которую скрывает изменение погодных условий.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, в связи с гололедицей. Днем передают мокрый снег и дожди.

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Какая будет погода в Украине 13 декабря

В Укргидрометцентре передают, что ночью небольшой снег будет падать в большинстве западных областей. В то время как в южной части страны и восточных областях следует ожидать дождей.

Днем по всей территории страны, кроме западных регионов, будет снег и дождь. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей будут значительные дожди, предупреждают синоптики, а также налипание мокрого снега.

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Погода в городах страны на 13 декабря

Ужгород – -3...-1

Львов – -3...-1

Ивано-Франковск – -4...-2

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -3...-1

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -4...-2

Винница – -3...-1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – -3...-1

Черкассы – -3...-1

Чернигов – -3...-1

Сумы – -3...-1

Полтава – -3...-1

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2…+4

Донецк – +5...+7

Луганск – +4...+6

Харьков – +2...+4

Киев – -3...-1



Прогноз погоды на 13 декабря / Карта Укргидрометцентра.